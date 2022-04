Rússia rejeita "categoricamente" acusações sobre crimes em Bucha

A Rússia rejeita "categoricamente" todas as acusações vinculadas à descoberta de um grande número de cadáveres de civis em Bucha, perto de Kiev, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"Rejeitamos categoricamente todas as acusações", declarou à imprensa, antes de afirmar que funcionários do ministério russo da Defesa encontraram sinais de "falsificações nos vídeos" e de "fakes" nas imagens apresentadas pelas autoridades ucranianas como provas de um massacre atribuído à Rússia.



"Com base no que vimos, não é possível confiar nestas imagens de vídeo", afirmou Peskov, antes de acrescentar que "esta informação deve ser seriamente questionada".



Ele pediu aos líderes estrangeiros que não façam "acusações precipitadas" contra Moscou e "ao menos escutem os argumentos russos".



"A Rússia deseja e e exige que isto seja objeto de discussões internacionais", acrescentou Peskov.



A Rússia anunciou que pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU devido às "odiosas provocações" cometidas, segundo Moscou, pela Ucrânia em Bucha.