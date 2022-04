Pelo menos 12 pessoas morreram neste domingo em um confronto em uma prisão no Equador, onde no ano passado mais de 320 detentos morreram em várias rebeliões, informou o secretário de Comunicação da Presidência.



A briga no presídio El Turi, na cidade andina de Cuenca (sul), deixou "12 mortos identificados" e "10 feridos atendidos nas brigadas móveis" localizadas fora do presídio, informou a Presidência.