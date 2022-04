Ucrânia denuncia ataque russo contra hospital, com um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um bombardeio russo neste domingo (3) contra um hospital em Rubishne, no leste da Ucrânia, segundo informou o governador regional, Serguei Gaïdaï.



"Um morteiro inimigo atingiu o hospital de Rubishne", escreveu no Telegram, postando uma foto de socorristas entre os escombros.



Esta cidade localizada perto de Lugansk, na região do Donbas, já foi alvo de inúmeros bombardeios desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.



As autoridades ucranianas estimaram no sábado que as tropas russas estão se retirando do norte da Ucrânia para reforçar sua presença no leste e sul do país.



O exército russo, por sua vez, anunciou recentemente que concentraria sua ofensiva no Donbas, no leste.