ONU aponta possíveis crimes de guerra por cadáveres encontrados na Ucrânia

A descoberta de valas comuns em Bucha, perto de Kiev, levantou sérias questões sobre possíveis crimes de guerra, disse a ONU neste domingo, pedindo que todas as evidências sejam preservadas.



"Ainda não estamos em condições de comentar diretamente as causas e circunstâncias das mortes de civis em Bucha, mas o que se sabe levanta questões sérias e perturbadoras sobre possíveis crimes de guerra", declarou a ONU.



As autoridades ucranianas disseram no sábado que quase 300 corpos foram enterrados em valas comuns.



Repórteres da AFP viram pelo menos 20 corpos, todos vestidos com roupas civis, espalhados em uma única rua.



O escritório de direitos humanos da ONU informou que sua equipe no local ainda não conseguiu verificar os números ou detalhes relatados pelas autoridades ucranianas.



No entanto, observou que "estamos muito preocupados com as fotos e vídeos disponíveis, incluindo imagens de corpos com as mãos amarradas nas costas".



"Ao mesmo tempo, não podemos descartar que entre os cerca de 300 corpos que as autoridades da cidade coletaram nas ruas e enterraram nos últimos dias, podem haver corpos de soldados ucranianos ou russos que morreram durante as hostilidades", disse a ONU.



"Civis que morreram de causas naturais, ataques cardíacos ou outras condições de saúde causadas por estresse e falta de acesso a medicamentos e assistência médica durante o último mês também podem estar entre os encontrados mortos nas ruas da cidade", acrescentou o comunicado.



Mas dada a possibilidade de crimes de guerra terem sido cometidos, é importante "exumar e identificar todos os corpos".



Isso é vital "para que os parentes possam ser informados e a causa exata da morte estabelecida para ajudar a garantir a responsabilização e a justiça".



"Também é importante tomar todas as medidas para garantir a preservação das evidências", acrescentou a ONU.