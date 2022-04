Zelensky acusa Rússia de cometer "genocídio" na Ucrânia

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou em uma entrevista que será exibida neste domingo nos Estados Unidos que as tropas russas estão cometendo um "genocídio" na Ucrânia.



"Isto é genocídio. A eliminação de toda a nação e do povo", disse Zelensky ao programa Face the Nation, do canal CBS, de acordo com uma transcrição divulgada pela emissora, um dia após a divulgação de novas evidências de atrocidades cometidas pelas tropas russas em Bucha, cidade recuperada pelas forças ucranianas.



"Somos os cidadãos da Ucrânia. Nós temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se da destruição e extermínio de todas essas nacionalidades", afirmou Zelensky.



Três dias após o início da invasão em 24 de fevereiro, a Ucrânia apresentou uma denúncia à Corte Internacional de Justiça de Haia na qual acusava a Rússia de "planejar atos de genocídio".



A entrevista será exibida neste domingo, um dia após a divulgação de imagens de corpos de civis espalhados nas ruas da cidade de Bucha, perto de Kiev.



O prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, afirmou que 280 corpos foram enterrados em valas comuns na cidade.



"Somos cidadãos da Ucrânia e não queremos nos submeter à política da Federação Russa. Esta é razão pela qual estamos sendo destruídos e exterminados", declarou Zelensky, segundo a transcrição da CBS.



"E isso está acontecendo na Europa do século XXI. Esta é a tortura de toda uma nação", acrescentou.



As imagens e relatos das mortes de civis em Bucha provocaram críticas da comunidade internacional e ameaças de mais sanções contra Moscou.