Corpos dispersos na 'rua da morte' em localidade ucraniana

Após a retirada das forças russas, uma rua arborizada na localidade ucraniana de Bucha, nos arredores de Kiev, ficou repleta de corpos dispersos, até onde a vista pode alcançar.



Os 20 cadáveres vestem roupas civis. Alguns parecem olhar para o céu nublado, enquanto outros permanecem com o rosto no asfalto.



Três deles ficaram presos a suas bicicletas, enquanto outros, de pele pálida, terminaram perto de veículos esmagados ou crivados de balas.



Um tem as mãos amarradas nas costas junto com seu passaporte ucraniano aberto, segundo jornalistas da AFP que entraram em Bucha.



A retirada apressada da Rússia após a ocupação dos arredores de Kiev revela mais devastação a cada dia.



"Todas essas pessoas foram baleadas, mortas com um tiro na nuca", disse à AFP o prefeito, Anatoly Fedoruk.



Outras 280 pessoas foram enterradas em valas comuns em Bucha, enquanto os corpos de famílias inteiras permanecem em carros crivados de balas, acrescentou.



Rodeada por florestas de pinheiros que se estendem até Belarus, Bucha era uma localidade tranquila, até a invasão russa.



Apesar de um mês de combates ferozes em cidades como Bucha e a vizinha Irpin, as forças russas não conseguiram cercar Kiev, a 25 km de distância. Mas a devastação é total.



- Ocupação russa -



Os buracos deixados pelas explosões são visíveis em muitos edifícios, enquanto os carros esmagados estão por toda parte, segundo a equipe da AFP que visitou Bucha.



Supermercados, cafés e casas foram incendiados ou destruídos. Apenas um McDonalds parece ter ficado intacto.



Há corpos espalhados pela cidade, em frente à estação de trem ou nas ruas.



No entanto, a violência nesta rua em particular parece ter sido mais sistemática.



As vítimas, todos homens, ficaram espalhadas por centenas de metros.



Alguns cadáveres jazem em grupos, como dois homens deixados juntos com o rosto para cima em uma poça. Outros morreram sozinhos. Um ciclista com luvas laranja estava deitado de lado com a bicicleta em cima, como se tivesse caído sem conseguir se levantar.



Todos usam roupas civis, casacos de inverno, jaquetas, jeans ou moletons e tênis ou botas. A violência está em toda parte.



Um carro prateado está crivado de balas, outro parcialmente esmagado, enquanto uma van foi queimada junto com alguns corpos.



"Estas são as consequências da ocupação russa", lamentou o prefeito.



Mas os horrores da guerra se tornaram tão rotineiros em Bucha que os moradores passam pelos corpos e mal olham para eles.



- "Estão fugindo" -



As forças ucranianas retomaram o controle de Bucha e começaram no sábado o envio de ajuda. Os mortos podem levar muito tempo para serem enterrados.



Soldados entregaram comida e remédios aos sobreviventes desesperados na traseira de um caminhão militar.



É a primeira entrega em mais de um mês, depois que a Ucrânia anunciou no sábado que as forças russas estavam realizando uma "retirada rápida" de Kiev.



"Eles estão fugindo", diz Yurily Biriukov, membro voluntário de um esquadrão de defesa que supervisiona a operação de socorro.



Os moradores de Bucha "ainda estão muito assustados, chocados", acrescenta. "As pessoas nem imaginam as condições em que viveram este mês, com artilharia, sem comida ou água, sem possibilidade de sair", diz.



Um morador mostrou à AFP o que ele disse ser uma sepultura coberta com uma cruz verde no quintal de uma casa, onde quatro pessoas, incluindo uma criança, foram enterradas.



As pessoas que ficaram em Bucha são principalmente idosas.



Em uma cozinha comunitária ao ar livre, um grupo de homens idosos agita panelas de sopa de beterraba e ensopado em um fogão improvisado.



Os soldados russos invadiram os apartamentos do último andar de um prédio da era soviética, roubaram pertences e perguntaram a uma mulher idosa se ela tinha armas, contam.



Então, na terça-feira, viram mais de 70 veículos blindados russos saindo da cidade na direção oposta de Kiev. O bombardeio terminou na quinta-feira.