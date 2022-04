Tiroteio deixa seis mortos na Califórnia

Ao menos seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em um tiroteio na madrugada de domingo na cidade de Sacramento, Califórnia, informou a polícia.



"Os policiais localizaram pelo menos 15 vítimas do tiroteio, incluindo seis que morreram", afirmou a polícia em um comunicado.



O ataque aconteceu no centro de Sacramento - capital do estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos -, que tem muitos bares e restaurantes.



Este é o mais recente tiroteio em massa nos Estados Unidos, onde as armas de fogo provocam quase 40.000 mortes por ano, incluindo suicídios, de acordo com o site Gun Violence Archive.



Leis flexíveis sobre o acesso às armas e o direito de de porte garantido dificultam as tentativas de reduzir o número de armas em circulação, apesar das pesquisas que mostram que a maioria da população defende controles mais rígidos.



Um total de 75% dos homicídios nos Estados Unidos são cometidos com armas de fogo. E o número de pistolas, revólveres e outras armas de fogo vendidas continua em alta.



Em 2020 foram vendidas mais de 23 milhões de armas, um recorde, e outras 20 milhões no ano passado, de acordo com os dados compilados pelo site Small Arms Analytics.



Os dados não incluem as chamadas armas "fantasma", que são vendidas desmontadas, não possuem números de série e são muito utilizadas por criminosos.



Em junho de 2021, 30% dos adultos americanos afirmaram possuir pelo menos uma arma, de acordo com uma pesquisa do instituto Pew.