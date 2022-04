Toda a região de Kiev foi 'libertada'

Idosa abraça soldado ucraniano em Kiev (foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Os ucranianos recuperaram o controle de toda a região de Kiev depois que as forças russas se retiraram de cidades importantes perto da capital, anunciou a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar.As localidades de "Irpin, Bucha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor", anunciou Maliar no Facebook.Todas essas cidades foram devastadas pelos combates que ocorreram após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.Os ucranianos declararam na segunda-feira que reconquistaram Irpin, em mãos russas desde o final de fevereiro.Pelo menos 200 dos habitantes desta pequena cidade ao noroeste da capital foram mortos desde o início da invasão russa, segundo informou na quarta-feira seu prefeito, Oleksandre Markuchin.As operações de remoção de minas ainda estavam em andamento neste sábado, disseram os serviços de emergência, segundo os quais 643 artefatos explosivos foram desativados na localidade desde que voltou às mãos dos ucranianos.E uma equipe da AFP pôde ir a Bucha neste sábado, também muito recentemente "libertada" e que estava inacessível à imprensa há quase um mês.Quase 300 pessoas no total tiveram que ser enterradas "em valas comuns" nesta cidade, também ao noroeste de Kiev, disse seu prefeito, Anatoly Fedorouk, à AFP.Um jornalista da AFP viu os corpos de pelo menos 20 homens em trajes civis deitados numa rua.Gostomel, também a noroeste da capital, abriga o aeroporto militar Antonov, que foi atacado pelas forças russas em 25 de fevereiro, um dia após o início da ofensiva na Ucrânia.O objetivo desta "rápida retirada" das tropas russas das regiões de Kiev e Cherniguiv, no norte da Ucrânia, visaria uma redistribuição desses soldados no leste e o sul, segundo o governo ucraniano.