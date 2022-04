Fotógrafo e documentarista ucraniano encontrado morto perto de Kiev

O fotógrafo e documentarista ucraniano Maks Levin foi encontrado morto nas proximidades da capital ucraniana, Kiev, depois de ser considerado desaparecido por mais de duas semanas, informou neste sábado a presidência.



"Ele desapareceu na zona de hostilidades em 13 de março, na região de Kiev. Em 1º de abril, o corpo foi encontrado perto da localidade de Gouta Mezhyguirska", afirmou o secretário do gabinete presidencial, Andrey Yrmak.



De acordo com a ONG ucraniana IMI (Instituto de Informação de Massas), que citou informações preliminares da Procuradoria Geral, o jornalista "desarmado" teria sido atingido por "dois tiros" de soldados russos.



Levin, de 40 anos e pai de quatro filhos, colaborou com vários meios de comunicação da Ucrânia e internacionais.



Em 2014, no início da guerra contra os separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou no leste da Ucrânia, ele conseguiu sair de uma cidade do sudeste que estava cercada, onde centenas de soldados ucranianos morreram em poucos dias.



Jornalistas ucranianos e de países ocidentais morreram e dezenas ficaram feridos na Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.