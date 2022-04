Ucrânia anuncia retirada rápida das tropas russas do norte do país

Ucrânia anuncia retirada rápida das tropas russas do norte do país

Autoridades do Sri Lanka decretam toque de recolher de 36 horas por manifestações

Autoridades do Sri Lanka decretam toque de recolher de 36 horas por manifestações

Forças russas iniciam rápida retirada do norte da Ucrânia

Forças russas iniciam rápida retirada do norte da Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda militar à Ucrânia

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda milita...

Pentágono anuncia US$ 300 milhões adicionais em ajuda milita...

Will Smith renuncia à Academia de Hollywood após tapa durante cerimônia do Oscar

Will Smith renuncia à Academia de Hollywood após tapa durante cerimônia do Oscar