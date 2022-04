Wall Street fecha no azul, satisfeita com dados do emprego dos EUA

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira (1), com um mercado satisfeito com os últimos dados do emprego americano.



O índice industrial Dow Jones fechou em alta 0,40% a 34.818,27 pontos, o Nasdaq, de forte conteúdo tecnológico, subiu 0,29% até os 14.261,49 e o índice ampliado S&P; 500 aumentou 0,34% a 4.545,86 unidades.Show



Wall Street foi influenciada pelo anúncio do governo americano de que a maior economia mundial criou 431.00 empregos em março.



O relatório sobre o mercado de trabalho "reforçará a determinação do Federal Reserve de controlar a inflação e aumentar em meio ponto percentual as taxas em sua reunião de maio", disse Kathy Bostjancic, da Oxford Economics.



Como um sinal de que o mercado antecipa um acelerado endurecimento monetário, mas também está preocupado com seu impacto no crescimento, os rendimentos da dívida pública americana a dois anos subiram acima dos rendimentos a 10 anos.



Essa variação, conhecida como investimento da curva de rendimento, considera-se uma perspectiva de recessão com um horizonte de más de um ano. O diferencial negativo entre estas duas taxas é agora a mais alta dos últimos 15 anos.



COMCAST



GAIN CAPITAL HOLDINGS



Alibaba



QUALCOMM



COCA-COLA



GENERAL MOTORS



JD.com



NVIDIA



INTEL



PEPSICO