Porta-voz de Biden está prestes a deixar o cargo, diz imprensa

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, está a ponto de deixar seu cargo para trabalhar no canal de televisão MSNBC, anunciaram nesta sexta-feira (1º) o site Axios, o canal CNN e o jornal New York Times.



Psaki, que retornou nesta sexta-feira à famosa sala de imprensa da Casa Branca depois de alguns dias de ausência por ter sido diagnosticada com covid-19, se esquivou de responder a preguntas sobre o seu futuro.



"Vocês não vão se livrar de mim ainda", brincou ao responder a um jornalista, e acrescentou: "Não tenho nada a confirmar sobre a duração de meu [cargo] de serviço público" ou "sobre projetos futuros".



Jen Psaki também foi perguntada sobre os problemas éticos que podem surgir se continuar trabalhando como porta-voz enquanto negocia um cargo com um meio em particular.



"Esta administração impõe a todos uma série de obrigações legais e éticas rígidas [...] enquanto as discussões com futuros empregadores. [...] Respeitei [essas regras] e fui mais além", afirmou.



Segundo o site de notícias Axios, o primeiro a revelar a informação, Jen Psaki, de 43 anos, está em negociações com a MSNBC, uma emissora progressista que já recrutou a ex-porta-voz da vice-presidente Kamala Harris, Symone Sanders.



Segundo a CNN, Psaki permanecerá no cargo até o popular jantar anual da Associação dos Correspondentes da Casa Branca (WHCA, na sigla em inglês), que acontece em 30 de abril e cujas duas últimas edições foram canceladas por causa da pandemia.



A atual porta-voz presidencial disse em 2021 que tinha a intenção de ocupar o cargo apenas por mais um ano, porque queria passar mais tempo com seus dois filhos pequenos.



Após ocupar vários cargos no governo durante os dois mandatos de Barack Obama, Psaki se juntou à CNN em 2017 como comentarista de política. Depois, em novembro de 2020, integrou a chamada equipe de "transição", responsável por preparar a chegada de Joe Biden à Casa Branca.



