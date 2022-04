Rússia está economicamente 'encurralada', diz alto funcionário do Tesouro dos EUA

Um funcionário do alto escalão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou nesta sexta-feira (1º) que a Rússia está economicamente "encurralada" pelas sanções ocidentais e que a forte alta do rublo tem pouco significado.



"A Rússia está encurralada e no caminho para se tornar uma economia zerada, mas é um dos países menos equipados do mundo para funcionar como uma economia fechada", porque depende demais de suas exportações de matérias-primas, explicou o funcionário americano, que pediu anonimato.



Ainda segunda a fonte, a Rússia sofre consequências "graves" devido às sanções ocidentais impostas como resposta à invasão da Ucrânia: "Uma inflação alta que só irá aumentar, e uma profunda recessão que só irá piorar".



Durante uma conversa telefônica com jornalistas, o funcionário do Tesouro americano estimou que a economia russa pode sofrer uma contração de 10% este ano.



Ele também quis colocar em perspectiva a forte alta do rublo, que, apesar das duras sanções financeiras, recuperou o valor que tinha antes do início da invasão, em 24 de fevereiro, de 86 rublos por dólar.



A fonte argumentou que a inflação alta atual na Rússia significava que a moeda local estava "enfraquecendo-se". Também lembrou que Moscou implementou restrições rígidas para proteger a moeda.



Também destacou o surgimento de um mercado negro para o rublo que, segundo prognóstico, ganhará visibilidade e causará o surgimento de uma cotação paralela da moeda russa, diferente da oficial.