Primeiro comboio humanitário em três meses chega à região etíope do Tigré

Treze caminhões de ajuda humanitária chegaram nesta sexta-feira (1) a Mekele, capital da região etíope do Tigré, no primeiro comboio desse tipo em três meses nesta área assolada por um conflito desde novembro de 2020.



"Outros caminhões e combustível chegarão na manhã" de sábado, informou o Programa Mundial de Alimentos (PAM) em um tuíte.



"É o primeiro comboio humanitário a chegar à região do Tigré desde o final de dezembro", informou a entidade da ONU, alertando, no entanto, para a necessidade de enviar mais ajuda para "responder às necessidades de cinco milhões de pessoas".



A chegada do comboio ocorre uma semana depois de o governo etíope anunciar uma "trégua humanitária" apoiada pelos rebeldes.



Há vários dias, as autoridades de Adis Abeba e os rebeldes da Frente de Libertação Popular do Tigré (TPLF), que estão em conflito há quase 17 meses, acusam-se mutuamente de bloquear comboios de ajuda.



Esta caravana foi bloqueada na quinta-feira pelas forças regionais de Afar, mas conseguiu retomar sua marcha na sexta, disse uma fonte humanitária à AFP.



Contatado pela AFP de Nairóbi, o porta-voz do TPLF, Getachew Reda, confirmou que o comboio havia entrado em uma área de Afar controlada pelos rebeldes, na fronteira com o Tigré.



No Tigré, o PMA estimou em janeiro que 4,6 milhões de pessoas, ou seja, 83% dos quase seis milhões de habitantes da região, estavam em situação de "insegurança alimentar" e que dois milhões sofriam de "escassez extrema de alimentos".