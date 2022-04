Biden garante que 'mais de 30 países' recorrerão às suas reservas estratégicas de petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (1º) que mais de 30 países seguirão os Estados Unidos e aproveitarão suas reservas estratégicas de petróleo na tentativa de baixar os preços em um mercado abalado pela guerra na Ucrânia.



"Esta manhã, mais de 30 países de todo o mundo foram convocados para uma reunião extraordinária e concordaram em liberar dezenas de milhões de barris de petróleo bruto para o mercado", disse Biden em mensagem da Casa Branca.



O presidente democrata anunciou na quinta-feira que liberaria 1 milhão de barris por dia durante seis meses das robustas reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos.



A medida ousada, com um maior uso de reservas estratégicas desde que os Estados Unidos as criaram em 1975, visa resfriar o superaquecido mercado global de petróleo e acalmar as ondas de choque inflacionárias que afetam a economia dos EUA.



Biden diz que o aumento dos custos de combustível para os americanos é o resultado de picos nos preços do petróleo nos mercados mundiais desencadeados pela invasão da Ucrânia pela Rússia e subsequentes sanções ocidentais à Rússia, o segundo maior exportador de petróleo depois da Arábia Saudita.



Em 7 de março, o petróleo atingiu seu nível mais alto desde a crise financeira de 2008. O Brent do Mar do Norte atingiu US$ 139,13 por barril e o WTI americano atingiu US$ 130,50.



Desde então, os preços caíram e se estabilizaram nesta sexta-feira, caindo perto dos US$ 100 o barril.