Trabalhadores aprovam em Nova York o primeiro sindicato da Amazon nos EUA

Os trabalhadores da Amazon em Nova York aprovaram nesta sexta-feira(1) a formação do primeiro sindicato do gigante da web, um marco para essa empresa que se opunha à sindicalização de seus funcionários.



Os trabalhadores do armazém Staten Island JFK8 aprovaram a sindicalização com 2.654 a 2.131 votos, de acordo com uma contagem da agência federal de relações trabalhistas.



Em jogo estava a capacidade da Amazon de permanecer livre de sindicatos em seu mercado doméstico, um status que ela protegeu ferozmente desde o início da empresa na década de 1990.



"Bem-vindo ao primeiro sindicato da Amazon da América", tuitou o organizador Christian Smalls.



Durante a campanha de fogo, a empresa tentou dissuadir a sindicalização por meio de reuniões obrigatórias e com cartazes e outras mensagens nos locais de trabalho.



A Amazon argumenta que a sindicalização prejudicará as relações diretas entre a empresa e os trabalhadores e será um salto para o desconhecido, e não garante aos trabalhadores melhores salários ou segurança no emprego.



AMAZON.COM



Starbucks