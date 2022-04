Invasão russa destruiu 53 sítios culturais na Ucrânia, diz Unesco

A invasão russa da Ucrânia destruiu 53 sítios culturais desde seu início em 24 de fevereiro - informou um porta-voz da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), nesta sexta-feira (1º), ressaltando que esta lista "não é exaustiva".



"As autoridades ucranianas apontaram os fatos, que, em seguida, foram verificados por nossas imagens de satélite e pelos nossos agentes no local", explicou o porta-voz desta agência da ONU.



Estes 53 sítios inclui 29 lugares de caráter religioso, 16 edifícios históricos, quatro museus e quatro monumentos.



"Nossos especialistas continuam registrando um certo número de indicações", acrescentou o porta-voz.



Cinco deles ficam na região de Chernigov (norte), uma cidade bombardeada pelo Exército russo e que aparecia em uma lista "indicativa" da Unesco. Kiev pretendia apresentar sua candidatura à lista de Patrimônio Mundial.



A região de Kiev tem outros cinco lugares danificados, e a região de Kharkiv, 18, segundo a lista da Unesco consultada pela AFP. O restante está distribuído pelas regiões de Sumy (nordeste), Zhitomir (oeste de Kiev), Zaporizhia (sul), Donetsk e Lugansk (leste).



Questionado sobre se a Rússia causou estes danos, o porta-voz deu a entender a responsabilidade de Moscou: "Esses 53 locais, cujos danos pudemos verificar, reagrupam as acusações feitas pelas autoridades ucranianas".



A Rússia assinou, em 1954, uma convenção da ONU que busca proteger os bens culturais, em caso de conflito armado.



Em uma carta enviada em 17 de março para o chanceler russo, Serguei Lavrov, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, advertiu contra "qualquer violação dessas normas".