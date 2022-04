As autoridades hondurenhas confiscaram, nesta sexta-feira (1º), a casa e uma dezena de propriedades, produtos financeiros e outros bens do ex-presidente Juan Orelando Hernández (2014-2022), que aguarda para ser extraditado aos Estados Unidos, onde é acusado de narcotráfico, informou o Ministério Público (MP).



As autoridades, após uma investigação "sobre o núcleo familiar do cidadão Juan Orlando Hernández Alvarado, realizam operações de apreensão de bens móveis e imóveis, empresas comerciais e produtos financeiros ligados ao núcleo familiar", disse o MP em comunicado.