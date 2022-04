A União Europeia (UE) pediu à China, nesta sexta-feira (1º), para não "interferir" nas sanções ocidentais contra a Rússia pela invasão da Ucrânia e alertou que o apoio a Moscou "prejudicará seriamente a reputação" do país asiático na Europa.



"Isso prejudicará seriamente a reputação da China aqui na Europa", onde "as empresas analisam como os países se posicionam", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao final de uma videoconferência com o presidente chinês Xi Jinping.



"Nenhum cidadão europeu entenderá o apoio a Moscou, o que fortaleceria suas capacidades para continuar sua guerra" na Ucrânia, enfatizou Von der Leyen junto ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.