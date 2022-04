Negociações entre Rússia e Ucrânia são retomadas por videoconferência

As negociações russo-ucranianas para tentar pôr fim ao conflito na Ucrânia foram retomadas nesta sexta-feira, anunciou o principal negociador do Kremlin, Vladimir Medinski.



"Continuamos as negociações por videoconferência. Nossas posições sobre a Crimeia e Donbass não mudaram", declarou Medinski no aplicativo Telegram, referindo-se à região ucraniana anexada pela Rússia em 2014 e outra sob controle parcial dos separatistas pró-russos, respectivamente.



O negociador russo publicou três fotografias das negociações, que do lado de Moscou acontecem em um escritório da administração presidencial.



A Rússia deve responder a uma série de propostas ucranianas para alcançar um acordo. Kiev propõe a neutralidade da Ucrânia e renunciar à adesão à Otan, em troca de que outros países garantam sua segurança diante da Rússia.



Também propõe negociações para resolver o status do Donbass ucraniano e da Crimeia.