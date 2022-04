O papa Francisco pediu "desculpas" e expressou "vergonha" e "indignação", nesta sexta-feira (1º), pela tragédia da violência exercida durante décadas em internatos católicos para indígenas no Canadá.



"Peço perdão a Deus" e "me uno aos meus irmãos bispos canadenses para pedir desculpas", declarou o sumo pontífice, durante uma audiência no Vaticano diante das delegações métis, inuit e das Primeiras nações do Canadá.