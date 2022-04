(foto: YONHAP / AFP)

Dois aviões da Força Aérea da Coreia do Sul colidiram nesta sexta-feira e caíra, um acidente que matou os quatro pilotos, informou o ministério da Defesa.Os aviões de treinamento KT-1 caíram perto da cidade de Sacheon, quase 300 quilômetros ao sul da capital Seul, de acordo com as autoridades militares.O ministério anunciou a abertura de uma investigação.Mais de 30 bombeiros e funcionários das equipes de resgate foram enviados ao local do acidente, informou a agência de notícias Yonhap.