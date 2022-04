Ladrão de xarope de bordo terá que pagar US$ 7 milhões de dólares

Um homem condenado pelo maior roubo de xarope de bordo (maple syrup, em inglês) terá que pagar uma multa de mais de 9 milhões de dólares canadenses (US$ 7,2 milhões), ordenou nesta quinta-feira (31) a Suprema Corte do Canadá.



O roubo desse tipo de xarope produzido a partir de seiva de bordo remonta a 2012. Richard Vallières e outras 15 pessoas roubaram 5.000 toneladas do xarope de um armazém a 150 km de Montreal, um espólio estimado em cerca de 18 milhões de dólares canadenses.



A revenda da mercadoria rendeu 10 milhões de dólares canadenses aos ladrões.



Condenado por fraude, tráfico e roubo, Vallières, natural de Quebec, foi condenado em 2016 a oito anos de prisão e multa de mais de 9 milhões de dólares canadenses, mas a soma foi reduzida em recurso para um milhão de dólares, valor equivalente aos seus ganhos pessoais.



A Suprema Corte do Canadá reverteu por unanimidade a decisão do Tribunal de Apelações e ordenou que Vallières, que ainda está preso, devolvesse o valor equivalente ao bem que possuía, ou seja, 10 milhões de dólares, menos o valor de uma ordem de devolução separada. A multa é de 9,171 milhões de dólares canadenses.



"O crime não compensa", declarou o presidente da alta corte canadense, Richard Wagner.



Vallières tem um prazo de 10 anos para pagar a multa o ou corre o risco de ficar mais seis anos preso.



O líquido âmbar, muito doce, muito popular na América do Norte, é feito principalmente em Quebec, embora também existam grandes produtores em províncias vizinhas, como New Brunswick.