Wall Street fecha em queda sessões do trimestre

Wall Street fechou em queda nesta quinta-feira (31) quando muitos investidores fizeram mudanças em suas carteiras no último dia de um trimestre inconstante.



O índice industrial Dow Jones recuou 1,56%; o Nasdaq, de valores tecnológicos perdeu 1,54% e o índice ampliado S&P; 500, 1,57%.



"O mais influente foi o fato de que foi o último dia do trimestre, durante o qual houve uma grande rotação de ações para as obrigações", disse o analista da LBW, Karl Haeling.



Analistas do JPMorgan estimaram na quarta-feira que a ponderação média das obrigações nas carteiras era de apenas 18%, a mais baixa desde 2008.



"Para os bônus tivemos um dos piores trimestres da história", disse o analista Kart Haeling que, assim como os do JPMorgan, estima que este mercado pode reagir.



Analistas da Briefing.com disseram que alguns investidores coletaram benefícios logo após duas semanas de fortes altas.



No entanto, no total do trimestre, o S&P; 500 perdeu 4,94% e o Dow Jones, 4,56%.



