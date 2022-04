EUA anuncia 35 mil vistos de trabalho temporário para suprir falta de mão de obra

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (31) mais 35.000 vistos adicionais para trabalhadores temporários não agrícolas devido à escassez de mão de obra no país, dos quais 11.500 são para cidadãos do Haiti, El Salvador, Guatemala e Honduras.



Em comunicado, o Departamento de Segurança Interna (DHS) anunciou a atribuição de mais 35.000 vistos H-2B, ou seja, para trabalhos temporários não agrícolas, para o período entre 1 de abril e 30 de setembro.



Estes vistos "ajudarão a apoiar as empresas americanas e ampliarão os vistos legais para os trabalhadores que buscam vir aos Estados Unidos, afirmou o secretário Alejandro Mayorkas no comunicado, no qual precisa que a medida responde "à demanda atual do mercado de trabalho".



Empresas privadas nos Estados Unidos registraram a criação de 455 mil empregos em março, especialmente no setor de serviços, mas o mercado de trabalho continua muito limitado pela escassez de trabalhadores, segundo a pesquisa mensal da empresa de serviços empresariais ADP publicada na quarta-feira.



O governo concede 23.500 vistos a trabalhadores que já receberam tal visto ou obtiveram o status H-2B durante um dos últimos três anos fiscais.



Os 11.500 restantes, isentos da exigência de retorno, são reservados para cidadãos do Haiti, Honduras, Guatemala e El Salvador.



Os empresários que contratam esses trabalhadores devem certificar em suas petições que não há trabalhadores americanos suficientes, dispostos, qualificados e disponíveis para preencher a posição temporária para a qual estão procurando um estrangeiro.



Eles também devem demonstrar que o emprego de trabalhadores H-2B não afetará negativamente os salários e as condições de trabalho de americanos com empregos semelhantes.



Em janeiro de 2022, os Estados Unidos já anunciaram mais 20.000 vistos H-2B para trabalhadores temporários não agrícolas para o primeiro semestre do ano fiscal de 2022.