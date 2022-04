Tropas russas se retiram da usina de Chernobyl

As tropas russas deixaram a usina nuclear de Chernobyl, que ocuparam no começo da invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro, anunciaram autoridades ucranianas nesta quinta-feira (31) à noite.



"Não há mais pessoas de fora da central nuclear de Chernobyl nesse território", informou no Facebook a agência estatal ucraniana para o gerenciamento da área da usina.



Pouco antes, a agência havia indicado que as tropas russas haviam iniciado a sua saída da usina, localizada a cerca de 100 km de Kiev. Ao deixarem a central, os russos "saquearam as instalações, roubaram equipamentos e objetos preciosos", acusou a agência.



Especialistas ucranianos irão inspecionar a central em buca de potenciais "objetos explosivos", segundo a mesma fonte.