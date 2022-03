Equador protesta contra Honduras por convite à ex-presidente Correa

Equador expressou seu "mais enérgico protesto" contra Honduras por convidar o ex-presidente Rafael Correa, que chamou de "fugitivo da justiça", ao país centro-americano para conhecer o plano de governo da presidente Xiomara Castro.



O país expressou seu mal-estar em uma nota endereçada à embaixada hondurenha em Quito e postada em sua conta no Twitter por volta da meia-noite de quarta-feira. A validade da mesma foi reconhecida pelo Ministério de Relações Exteriores.



O texto, datado de terça-feira, apontou ao governo hondurenho que "recai uma sentença condenatória de oito anos de prisão pelo crime de suborno agravado" sobre o ex-presidente socialista.



Correa, que governou o Equador entre 2007 e 2017, classificou a carta como "o cúmulo do ridículo".



No protesto, Quito "considera que a prevenção e a luta contra a corrupção constituem um imperativo e responsabilidade de todos os Estados". Por isso, aspira que ambos governos "priorizem a cooperação contra esse flagelo".



Correa foi convidado por Castro para trocar "conhecimentos e experiências com diferentes setores do país sobre diferentes temas econômicos e sobre a integração latino-americana", de acordo com um comunicado da Secretaria de Imprensa de Honduras.



O ex-presidente vive na Bélgica há cinco anos e foi condenado pelo chamado caso Subornos 2012-2016.



Segundo a justiça equatoriana, o ex-presidente e alguns de seus ex-colaboradores participaram em um esquema de corrupção, no qual recebiam propinas em troca de contratos com diversas empresas.



Correa nega as acusações e garante que o julgamento foi uma perseguição política por parte de seu sucessor e ex-aliado, Lenín Moreno (2017-2021).



O ex-presidente socialista também enfrenta um julgamento, com mandato de prisão, pelo sequestro relâmpago de um opositor na Colômbia em 2012.



