As tropas russas se retiraram da usina nuclear de Chernobyl, ocupada desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, anunciaram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira (31) à noite.



"Não há mais pessoas de fora da usina nuclear de Chernobyl neste território", disse a agência estatal ucraniana para o gerenciamento da área da usina no Facebook.