Com a guerra, colheita de cereais pode diminuir à metade na Ucrânia

Campos devastados ou bombardeados, trabalhadores que trocaram os plantios pelos campos de batalha, logística arruinada: a invasão russa pode reduzir à metade a colheita de cereais na Ucrânia, crucial para a alimentação mundial, advertiu o ministro ucraniano da Agricultura em entrevista à AFP.



Embora a Ucrânia tenha colhido no ano passado 106 toneladas de cereais, um recorde, este ano a cifra será "de 25% a 50%" inferior, advertiu o ministro Mykola Solsky nesta entrevista concedida por escrito à AFP. "E este é um prognóstico otimista", acrescentou.



A invasão russa da Ucrânia sacudiu a indústria agrícola desta ex-república soviética famosa por suas terras negras muito férteis e que era o quarto exportador mundial de milho e estava se tornando o terceiro exportador de trigo.



Parte das regiões, especialmente no sul fértil (Kherson, Zaporizhzhia, Odessa, etc.), estão inacessíveis porque se encontram no meio das hostilidades.



- Trabalhadores no campo de batalha -



Os ucranianos "vão semear onde for possível", mas apenas de "50% a 75% dos territórios" poderão ser trabalhados, destaca.



Outro problema é que muitos agricultores "se uniram ao exército ou à defesa territorial", provocando uma falta de mão-de-obra, destacou Solsky, cujo ministério tenta instalar um "sistema de isenções provisórias" para que os camponeses não sejam mobilizados.



Apesar da guerra, os ucranianos já começaram a semear, mas a evolução da situação no terreno força os cultivos e as autoridades agrícolas a improvisar.



"Ignora-se quais serão os produtos semeados (...) Cada fazenda ou sítio vai tomar sua decisão segundo a disponibilidade de sementes, adubos, pesticidas e combustível", explicou o ministro.



A falta de combustível provoca mais preocupação, pois antes da guerra vinha de Rússia e Belarus, e por portos cujo acesso agora está bloqueado pelas forças russas.



A situação degradou-se nas últimas semanas, pois os bombardeios russos afetaram vários depósitos de combustível, especialmente no oeste do país, até então menos afetado.



- Reinventar a logística -



"O inimigo dirige cinicamente seus bombardeios a depósitos de combustível sabendo que nos preparamos para a campanha de plantio, para afetá-la", disse M. Solsky. Novos suprimentos "estão a caminho", assegurou, sem dar detalhes.



A Ucrânia tem reservas suficientes para alimentar sua própria população, que era antes da guerra de 40 milhões de pessoas.



O governo proibiu ou limitou as exportações de muitos produtos alimentícios, como trigo, açúcar, trigo-sarraceno, cevada, aveia, gado bovino e aves.



As exportações, cruciais tanto para a receita do país quanto para a alimentação mundial, serão afetadas.



A Rússia foi acusada na terça-feira no Conselho de Segurança da ONU de criar, através de sua ofensiva militar contra a Ucrânia, uma crise alimentar mundial que poderia ter consequências no norte da África e no Oriente Médio.



A Ucrânia exportava antes da guerra 4,5 milhões de toneladas mensais de produção agrícola em seus portos, mas "o bloqueio parou as exportações de fato", destacou o ministro.



"Os russos bombardeiam nossos portos e colocam minas nas rotas marítimas", cuja "restauração levará vários anos" depois do fim dos combates, advertiu.



O governo "trabalha para aumentar as capacidades" de exportação, especialmente com ajuda das ferrovias, assegurou o encarregado. Mas, "por razões evidentes, não o divulgaremos", afirmou.