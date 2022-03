ONU cria grupo de trabalho para controlar objetivos climáticos das empresas

As Nações Unidas lançaram um grupo de trabalho nesta quinta-feira (31) para pressionar as empresas a manter suas promessas de redução de emissões.



O grupo de 16 membros desenvolverá padrões para medir a credibilidade das alegações de grupos não estatais, incluindo cidades e empresas, de que estão cortando as emissões de carbono que causam mudanças climáticas devastadoras.



O novo órgão, chamado Grupo de Alto Nível de Especialistas em Compromissos de Emissões Líquidas Zero por Entidades Não Estatais, será presidido pela ex-ministra do Meio Ambiente do Canadá Catherine McKenna e incluirá vários acadêmicos e líderes de negócios, finanças, energia, política e ONGs.



Para mitigar as mudanças climáticas, os países da ONU concordaram em limitar o aquecimento global a +1,5 graus Celsius, o que exige, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), neutralidade de carbono até meados do século.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que as promessas dos Estados não serão suficientes se as autoridades regionais, as empresas poluidoras e os bancos que as financiam não caminharem na mesma direção.



Em fevereiro, um relatório histórico do IPCC sobre os impactos das mudanças climáticas alertou que o tempo estava quase acabando para garantir um "futuro habitável" para todos.



Um estudo do Boston Consulting Group descobriu que cerca de 3.000 empresas haviam assumido algum tipo de compromisso de emissões líquidas zero até novembro de 2021.



Mas as empresas são acusadas de "greenwashing", ou "lavagem verde": divulgar promessas de redução de emissões enquanto tomam medidas que prejudicam esses objetivos.



A ONU diz que a 'lavagem verde' é possibilitada pela falta de padrões comuns para avaliar a credibilidade dos compromissos de redução de carbono e aplicá-los.



Segundo Guterres, o novo órgão desenvolverá normas e tentará incorporá-las à regulamentação internacional.



O chefe da ONU pediu que o grupo apresente recomendações até o final do ano. "Para evitar uma catástrofe climática, precisamos de promessas ousadas acompanhadas de ações concretas".



"Padrões de emissão líquida zero mais rígidos e maior responsabilidade em torno da implementação desses compromissos podem proporcionar reduções de emissões reais e imediatas".