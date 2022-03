Biden promete aliviar preço dos combustíveis nos EUA

O presidente Joe Biden declarou nesta quinta-feira (31) que a inédita liberação de reservas americanas de petróleo bruto "aliviará" o bolso dos cidadãos diante do aumento do preço dos combustíveis nos Estados Unidos, uma consequência da invasão russa da Ucrânia.



A medida, anunciada nesta quinta-feira, irá suprir um mercado energético global sedento com um milhão de barris diários de petróleo bruto do governo americano durante seis meses, com o objetivo de reduzir a inflação nos Estados Unidos.



Biden afirmou que seu plano de "duas partes" não é só para "aliviar a dor que as famílias estão sentindo agora, mas também para acabar com esta era de dependência e incerteza e colocar as bases de uma verdadeira e duradoura independência energética dos Estados Unidos".



O presidente também alertou as empresas de petróleo para não serem complacentes com "lucros recordes" em função do aumento dos preços, observando que "nenhuma empresa americana deve aproveitar a pandemia ou as ações de Vladimir Putin para enriquecer às custas das famílias americanas".



Em vez disso, as petrolíferas deveriam "investir esses lucros em produção e inovação".