Vinte e cinco imigrantes morrem durante travessia perto da costa das Canárias

Vinte e cinco imigrantes morreram durante a travessia de um navio que chegou às Ilhas Canárias no domingo, segundo testemunhas que viajavam com eles, informou a polícia espanhola na quinta-feira (31).



"As duras condições impostas pelos proprietários" da precária embarcação, que partiu de Nauckchot (Mauritânia) em 19 de março, "poderiam ter levado à morte mais de 25 pessoas", cujos corpos foram "lançados ao mar", segundo passageiros do navio citado pela polícia em um comunicado.



O navio, com 48 imigrantes subsaarianos a bordo, conseguiu chegar no domingo à ilha de El Hierro, no arquipélago atlântico das Ilhas Canárias, na costa oeste da África.



"Em questão de dias, o abastecimento de água acabou e eles só tinham biscoitos para comer" e alguns, que tiveram de ser hospitalizados ao desembarcarem, beberam "água salgada (...) para matar a sede", explicou a polícia.



Três dos imigrantes, suspeitos de serem os chefes da embarcação, foram presos sob a acusação de homicídio e dois deles foram mantidos em prisão preventiva.



Após uma viagem particularmente perigosa da África, 5.552 imigrantes chegaram às Ilhas Canárias até agora este ano, mais que o dobro do mesmo período de 2021, segundo o Ministério do Interior espanhol.