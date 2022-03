Comunidade internacional anuncia US$ 2,44 bilhões em ajuda ao Afeganistão

A comunidade internacional se compometeu, nesta quinta-feira (31), a fornecer 2,44 bilhões de dólares em ajuda humanitária para o Afeganistão, uma quantia abaixo dos 4,4 bilhões que a ONU havia estabelecido para arrecadar.



O anúncio foi feito por 41 países em uma conferência virtual de doadores organizada pelas Nações Unidas, Reino Unido, Alemanha e Catar.



"Sem ação imediata, enfrentaremos uma crise de fome e desnutrição no Afeganistão", alertou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em seu discurso de abertura.



Desde a tomada do poder pelos islâmicos talibãs em agosto, a economia afegã entrou em colapso e mais de 24 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária para sobreviver.



O Talibã tomou Cabul em uma ofensiva relâmpago, após a retirada apressada das forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, presentes no país há duas décadas.