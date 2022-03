EUA aplica sanções a setor russo de tecnologia e atinge maior fabricante de semicondutores

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Rússia, nesta quinta-feira (31), desta vez voltadas para o setor de tecnologia, incluindo o maior fabricante de semicondutores da Rússia.



O Departamento do Tesouro informou que foram afetadas "21 entidades e 13 indivíduos, no âmbito de suas ações contra as redes de evasão de sanções do Kremlin, e as empresas de tecnologia, que são instrumentais na máquina de guerra da Federação Russa".



Acusada de estar no centro de uma rede criada para burlar as sanções impostas por países ocidentais, a empresa Serniya Engenharia é um dos alvos desta nova rodada de sanções.



"As ações de hoje demonstram o compromisso do governo dos Estados Unidos em combater a evasão das sanções ocidentais" contra a Rússia, frisou o Tesouro.



Washington também aplicará sanções à empresa Mikron, "o maior fabricante de chips da Rússia" que, completa o Tesouro, "exporta mais de 50% da microeletrônica russa".



"O Exército russo depende de tecnologias ocidentais importantes para o funcionamento de sua base industrial de defesa", especifica a agência governamental.



O OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro) tem como alvo "as empresas de tecnologia russas chave que estão permitindo a guerra ilegal do [presidente russo Vladimir] Putin contra a Ucrânia. Essas designações impedirão ainda mais o acesso da Rússia à tecnologia ocidental e ao sistema financeiro internacional".



"Continuaremos atacando a máquina de guerra de Putin com sanções de todos os ângulos, até que acabe esta guerra sem sentido", declarou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, no comunicado.



Washington já havia anunciado sanções a empresas russas de defesa.



Neste contexto, o subsecretário do Tesouro americano, Wally Adeyemo, anunciou na terça-feira que outros setores "essenciais para a capacidade do Kremlin de operar sua máquina de guerra" estão na mira.