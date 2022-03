Rússia anuncia sanções a lideranças e deputados da UE

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (31), a proibição de entrada em seu território aos líderes europeus e à maioria dos eurodeputados, em represália às medidas punitivas contra Moscou por sua intervenção militar na Ucrânia.



"As restrições se aplicam aos dirigentes mais importantes da União Europeia, incluindo comissários europeus e chefes de órgãos militares europeus, assim como a grande maioria dos deputados do Parlamento Europeu, que promovem políticas antirrussas", declarou o Ministério russo das Relações Exteriores, em um comunicado.



Esta medida também se aplica a líderes políticos de países membros da UE, bem como figuras públicas e jornalistas que "apoiaram sanções ilegais contra a Rússia, incitaram a russofobia ou violaram os direitos e liberdades das populações russófonas", acrescentou o ministério.



A diplomacia russa não divulgou a lista de pessoas sujeitas a sanções, mas afirmou que informou à representação europeia em Moscou dessa medida.



"Reiteramos que qualquer ação hostil da UE e de seus Estados-membros continuará tendo uma resposta forte", enfatizou o ministério russo.



Essas sanções surgem no auge da crise entre os países ocidentais e a Rússia desde o início, em 24 de fevereiro, de uma ofensiva militar russa na Ucrânia.



Os Estados Unidos e a UE aplicaram fortes sanções econômicas à Rússia, visando o presidente Vladimir Putin, seu governo e magnatas.



A Rússia anunciou em meados de março a proibição de entrada em seu território do presidente dos EUA, Joe Biden, e de vários altos funcionários dos EUA.