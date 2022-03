Greenpeace bloqueia fornecimento de petróleo russo na costa da Dinamarca

De caiaque, ou mesmo a nado, um grupo de militantes do Greenpeace bloqueou, nesta quinta-feira (31), a transferência de um carregamento de petróleo russo entre dois navios na costa da Dinamarca - anunciou a ONG.



A organização ambientalista lançou esta ação para reivindicar a proibição da importação de combustíveis fósseis da Rússia, em represália pela invasão da Ucrânia.



"A partir das 6h (horário de Brasília), os militantes iniciaram o bloqueio do superpetroleiro 'Pertamina Prime', impedindo a aproximação do outro navio 'Seaoath' (procedente da Rússia) e bloqueando a transferência de petróleo", disse Emma Oehlenschläger, porta-voz do Greenpeace, à AFP.



Para esta operação, 11 militantes navegaram de caiaque, ou nadaram, nas geladas águas do litoral de Frederikshavn. Nos cartazes, pediram aos governos que "parem de financiar a guerra".



No casco do "Pertamina Prime", os ativistas pintaram "Oil fuels war" ("Petróleo alimenta a guerra", em tradução livre).



Cerca de 100.000 toneladas de petróleo devem ser transferidas de um navio para o outro: o primeiro, de bandeira de Singapura, e o outro, de Malta.



Nas últimas duas semanas, o braço do Greenpeace na Dinamarca lançou várias ações contra o transbordo de petróleo russo, mas esta última é a primeira a ser bem-sucedida.



"Esta é a única vez que interrompemos a entrega. Nos demais casos, os navios-tanque conseguiram contornar a gente, ou aceleraram", relatou Oehlenschläger.



"Eles vão manter o bloqueio o maior tempo possível para garantir que os navios não se aproximem e façam o transbordo", completou a porta-voz, pedindo a proibição da transferência de petróleo russo para a Dinamarca.