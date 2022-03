EUA vai liberar 1 milhão de barris por dia de suas reservas de petróleo (Casa Branca)

O presidente Joe Biden anunciou, nesta quinta-feira (31), a liberação recorde de um milhão de barris de petróleo por dia durante 180 dias das reservas americanas na tentatativa de estabilizar os preços, disse a Casa Branca.



"Após consultas aos aliados e parceiros, o presidente vai anunciar a maior liberação de petróleo das nossas reservas na história, colocando um milhão de barris adicionais no mercado por dia em média - todos os dias - pelos próximos seis meses", disse o comunicado, confirmando as expectativas de um movimento drástico.



"A escala dessa liberação não tem precedentes: o mundo nunca teve uma liberação de petróleo das reservas de 1 milhão de barris por dia. Essa injeção recorde vai promover uma quantidade histórica de fornecimento que vai servir como ponte até o final do ano quando a produção doméstica aumentar.