Líder birmanesa presa volta ao tribunal após quarentena por covid-19

A líder destituída de Mianmar, Aung San Suu Kyi, voltou às audiências em um tribunal nesta quinta-feira (31), depois de ser colocada em quarentena após a detecção de casos de covid-19 entre sua equipe, disse uma fonte com conhecimento do caso.



O governo civil de Suu Kyi, de 76 anos, foi deposto no ano passado em um golpe que provocou protestos em massa. Ela enfrenta uma série de acusações que podem resultar em sentenças de mais de 150 anos de prisão.



Suu Kyi, que está sendo julgada por suposta corrupção, violação da lei de segredos oficiais de Mianmar e pressão sobre a comissão eleitoral, foi colocada em quarentena na semana passada após a descoberta de casos de coronavírus entre sua equipe.



Nesta quinta-feira, ela "apareceu perante o juiz distrital" para seu julgamento da Lei de Segredos Oficiais em um tribunal especial em Naypyidaw, a capital construída pelos militares, disse uma fonte.



Suu Kyi e sua equipe foram totalmente vacinados contra a covid-19 desde que foram levados sob custódia militar, disse seu advogado à AFP.