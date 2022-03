Cruz Vermelha pronta para coordenar retirada de civis de Mariupol na sexta-feira

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou que está disposto a coordenar a retirada dos civis que estão bloqueados na cidade de Mariupol a partir de sexta-feira, desde que tenha as garantias necessárias, afirmou a organização em um comunicado.



"É vital que estas operações aconteçam. A vida de dezenas de milhares de pessoas em Mariupol depende disso", afirmou o CICV, que já tentou diversas vezes organizar retiradas que não aconteceram por problemas de segurança.



O ministério da Defesa russo anunciou na quarta-feira um cessar-fogo para esta quinta-feira e a abertura de corredores para a retirada de civis, que estão bloqueados há várias semanas na cidade, bombardeada pelas forças russas.



"Nossas equipes estão a caminho com equipamentos e suprimentos médicos, pré-posicionados para facilitar a passagem segura dos civis para fora de Mariupol", afirma o comunicado.



"Por razões logísticas e de segurança, estaremos preparados para coordenar as operações de passagem segurança na sexta-feira, desde que todas as partes alcancem um acordo sobre os termos exatos, incluindo a rota, o horário de início e a duração", afirmou o CICV.



O governo ucraniano pretende enviar 45 ônibus para retirar civis, enquanto a Rússia declarou que está "disposta a abrir o acesso aos comboios humanitários a partir de Mariupol", na direção da cidade de Zaporizhzhia, segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, Irina Vereshchuk.