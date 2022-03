Um terremoto de 7,0 graus de magnitude sacudiu nesta quinta-feira (31) o leste do território francês da Nova Caledônia, no Oceano Pacífico, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O USGS anunciou que o tremor acontece às 16H44 locais (2H44 de Brasília), a uma profundidade de 10 quilômetros, 279 km ao sudeste de Tadine, na Nova Caledônia.



O serviço meteorológico emitiu inicialmente um alerta de que ondas de menos de 0,3 metro acima do nível da maré poderiam ser registradas, mas horas depois suspendeu o alerta após descartar o risco de tsunami.