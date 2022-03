Ataque com faca em ônibus na Cisjordânia termina com um ferido e agressor palestino morto

Um palestino esfaqueou nesta quinta-feira (31) um passageiro, que ficou gravemente ferido, em um ônibus no sul da Cisjordânia ocupada, antes de ser morto por um civil armado, informaram o exército israelense e o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.



"Um terrorista esfaqueou um passageiro de um ônibus perto da colônia de Elazar. O passageiro ficou ferido e está sendo atendido em um hospital. Um civil que estava no ônibus atirou e matou o terrorista", afirmou o exército em um comunicado.



O passageiro gravemente ferido, um homem de 30 anos, foi levado para o hospital Shaarei Tsedek de Jerusalém e passa por cirurgia, informou o centro médico.



O ministério da Saúde palestino identificou o agressor como Nidal Juma Jaafra, de 30 anos.



Poucas horas antes, dois palestinos morreram em uma operação do exército israelense ao norte da Cisjordânia ocupada, de acordo com o ministério.



Os dois palestinos, de 17 e 23 anos, morreram em "ações das forças de ocupação israelenses na área de Jenin", afirmou o ministério.



Desde quarta-feira, as forças israelenses intensificaram as operações na Cisjordânia ocupada, depois que um atentado na terça-feira deixou cinco mortos nas ruas de Bnei Brak e Ramat Gan, subúrbios de Tel Aviv. Foi o terceiro atentado com vítimas faais em uma semana.



O autor do atentado de terça-feira foi um jovem palestino de Yaabad, uma localidade próxima de Jenin, no norte da Cisjordânia.



Jerusalém, Cisjordânia ocupada e Israel registraram ataques anti-israelenses desde outubro de 2015, a maioria cometidos por jovens palestinos que não integram nenhuma organização.



Apesar de uma redução no número de ataques desde então, a violência e os confrontos aumentaram na Cisjordânia durante o último ano, de acordo com dados recentes do exército israelense e da ONU.