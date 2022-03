EUA dizem que Putin está mal informado e distante do Estado-Maior

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está mal informado sobre o desenvolvimento da guerra na Ucrânia, e suas relações com seu Estado-Maior se deterioraram, apontou nesta quarta-feira a Casa Branca, com base em relatórios desclassificados de inteligência.



"Temos informações de que Putin acredita que o Exército russo o enganou, o que tem provocado uma tensão contínua com seu estado-maior", afirmou a diretora de Comunicação da presidência americana, Kate Bedingfield, durante uma coletiva de imprensa.



"Um dos calcanhares de Aquiles das autocracias é que nestes sistemas não há mais ninguém que diga a verdade ao poder da vez ou que tenha a possibilidade de fazê-lo. E acho que esse é um fenômeno que vemos na Rússia agora", comentou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, durante uma viagem à Argélia.



"Do nosso ponto de vista, Putin é enganado por seus assessores sobre o mau desempenho das forças armadas russas e a severidade do impacto das sanções na economia russa porque seus principais assessores têm medo de lhe dizer a verdade", havia dito mais cedo um funcionário do alto escalão, sob a condição de anonimato.



"Putin nem sequer sabia que seu exército estava recrutando e perdendo conscritos na Ucrânia, o que demonstra uma clara interrupção no fluxo de informação confiável que chega ao presidente russo", acrescentou.



Na mesma linha, o diretor de comunicações da agência de inteligência britânica, Jeremy Fleming, disse na Austrália que Putin subestimou a resistência ucraniana, a força da coalizão internacional contra ele e o impacto das sanções.



"Vimos soldados russos, com falta de armas e sem moral, recusando-se a cumprir ordens e sabotando seu próprio equipamento", afirmou Fleming. "E embora os assessores de Putin tenham medo de lhe dizer a verdade, para o regime tem que ficar claro o que acontece e o alcance desses erros de cálculo", acrescentou.



Essas informações surgem em meio a questionamentos sobre a relação entre o presidente russo e seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que apareceu publicamente no último sábado após duas semanas de ausência, dando lugar a todo tipo de especulação, inclusive sobre a saúde do ministro, cujo rosto é familiar nas telas de TV.



Shoigu também é considerado próximo de Putin. Ambos fazem viagens regulares à taiga siberiana em veículos 4X4.



Segundo funcionário do alto escalão americano citado, "existe agora uma tensão constante entre Putin e o Ministério da Defesa".