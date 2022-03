Chris Rock quebrou o silêncio nesta quarta-feira (30) sobre o tapa que recebeu do ator Will Smith durante a cerimônia do Oscar, no domingo: "Ainda estou processando o que aconteceu", declarou o comediante durante um show em Boston, de acordo com a mídia americana.



Ovacionado pelo público, segundo a Variety, Rock começou sua apresentação de 75 minutos dizendo que não tinha muito o que falar sobre o incidente de domingo. "Se você veio me ouvir falar sobre isso, eu tenho um show inteiro que escrevi antes deste fim de semana (...) Em algum momento eu vou falar sobre essa merda. E vai ser sério e engraçado", disse.