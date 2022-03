Biden apoia 'fortemente' Israel após série de ataques

O presidente americano, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, nesta quarta-feira (30) que os Estados Unidos "está forte e resolutamente com Israel" após a onda de ataques que matou 11 pessoas em uma semana no país, de acordo com um comunicado da Casa Branca.



Durante um telefonema, Biden ofereceu suas "mais profundas condolências", dizendo que "os Estados Unidos estão forte e resolutamente com Israel diante dessa ameaça terrorista e de todas as ameaças ao Estado de Israel".



O país começou a enterrar nesta quinta-feira as pessoas mortas em três ataques consecutivos: perto de Tel Aviv na noite de terça-feira, em Hadera no norte de Israel no domingo e em Beersheva, uma cidade no deserto de Negev (sul), en 22 de março.



O ataque de terça-feira foi cometido por um palestino da Cisjordânia ocupada e os outros por árabes israelenses ligados ao movimento jihadista.



"Israel enfrenta uma onda letal de terrorismo árabe", declarou Naftali Bennett, que pede aos israelenses com licenças de porte de armas que não saiam sem elas e relata "mais de 200 interrogatórios e prisões".



As autoridades israelenses temem uma "onda" de violência como no ano passado, quando os distúrbios em Jerusalém Oriental, a parte palestina da Cidade Santa ocupada por Israel, degeneraram em confrontos sangrentos na esplanada das Mesquitas e, posteriormente, em uma guerra de 11 dias entre o movimento islâmico palestino Hamas e Israel.



Israel teme também ataques inspirados ou ligados à organização jihadista Estado Islâmico (EI).