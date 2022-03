Presidente da Tunísia dissolve Parlamento oito meses após suspendê-lo

O presidente da Tunísia, Kais Saied, anunciou nesta quarta-feira (30) a dissolução do Parlamento, oito meses depois de suspendê-lo para assumir plenos poderes em julho de 2021.



Saied fez este anúncio durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, presidido por ele, horas depois de os deputados organizarem uma sessão virtual, apesar de suspensa, na qual votaram pela anulação das medidas excepcionais decididas desde então pelo presidente.



"Anuncio hoje, neste momento histórico, a dissolução da Assembleia de Representantes do Povo para preservar o Estado e sua instituição e preservar o povo tunisiano", disse Saied em um vídeo divulgado pela Presidência.



Após meses de bloqueio político, Saied, eleito no final de 2019, assumiu plenos poderes em 25 de julho, após demitir o primeiro-ministro e suspender o Parlamento dominado pelo partido Ennahdha, de inspiração islâmica.



Com plenos poderes, o presidente pode legislar por decreto, presidir o Conselho de Ministros e alterar leis.



Os deputados, entre eles representantes do Ennahdha e dos independentes, convocaram durante a sessão a antecipação de eleições legislativas e presidenciais para sair da crise política e socioeconômica.