O ministério russo da Defesa anunciou que vai instaurar um "regime de silêncio", ou seja um cessar-fogo local, a partir das 10H00 de quinta-feira (04h00 de Brasília) no sitiado porto ucraniano de Mariupol para evacuar civis.



Segundo esta fonte, esta medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporizhzhia. "Para que esta operação humanitária tenha sucesso, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha", acrescentou o ministério no comunicado.