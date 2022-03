Ex-embaixador da Nicarágua na OEA pede libertação de prisioneiros e abrigo a migrantes nos EUA

O ex-embaixador da Nicarágua na OEA, Arturo MacFields, pediu ao presidente Daniel Ortega nesta quarta-feira (30) que liberte os presos políticos e ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que conceda o Status de Proteção Temporária (TPS) aos nicaraguenses que "fugirem do regime terrorista".



Mcfields foi destituído do cargo por ter descrito seu país como uma ditadura, decisão que "não se arrepende" porque "há pessoas que ouviram a mensagem da prisão" e "recuperaram a esperança" ao ver "que os funcionários públicos estão cansados de tanta crueldade.



"O que eu mais peço, bem-estar para quem está na prisão, para deixá-los sair, esperança para quem está lá e (...) um TPS de esperança para quem foge", disse em um diálogo organizado pelo centro de estudos Wilson Center em Washington.



Organizações de direitos humanos estimam que pelo menos 170 opositores foram detidos desde os protestos antigovernamentais de 2018, incluindo sete potenciais adversários eleitorais de Ortega, que venceu as eleições presidenciais de novembro pelo quarto mandato consecutivo.



Mcfields também pediu a Biden que conceda o TPS "porque não é justo que os milhares de nicaraguenses que estão fugindo do regime de terror e violência na Nicarágua continuem sofrendo escondidos nos Estados Unidos".



O TPS é um status concedido pelo governo, sem ter que passar pelo Congresso, que impede a deportação e dá acesso a uma autorização de trabalho para estrangeiros que não podem retornar com segurança ao seu país de origem.



Se Mcfields não se afastou antes, é porque pensou que "poderia ter um tipo de influência que poderia levar à libertação de alguns presos políticos", mas desde que o fez sente-se livre", como se uma bigorna tivesse sido retirada de sua alma."



A tortura "cansou os funcionários do governo", tanto "civis e militares de alto e médio escalão", que comentam sobre isso "nos corredores", disse ele.



"No meu caso, renunciei porque levei um tapa, não tenho iates, não tenho grandes propriedades, não tenho nada". "Outras pessoas que me disseram que estão inquietos, por que não pedem demissão? Porque eles têm propriedades, carros, negócios, fazendas", afirmou.



"E muitos estão se demitindo, mas eles dizem: 'OK, se você sair, tranquilamente você manterá todos os seus privilégios'", disse Mcfields, que acredita que para conseguir uma mudança "concreta, firme e irreversível" de governo, três coisas são necessárias: unidade, unidade e unidade".



Porque "enquanto eles continuarem a devorar a oposição um a um, o governo permanecerá lá por mil anos".