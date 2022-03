Republicanos criticam Biden por aumento da imigração

A oposição republicana se mostrou preocupada, nesta quarta-feira (30), com os números recordes da imigração ilegal nos Estados Unidos, que classificaram como "catástrofe humanitária".



As chegadas do México aumentaram nas últimas semanas e dois memorandos publicados por líderes republicanos acusam o presidente democrata Joe Biden de ter transformado a situação na fronteira "na pior na história dos Estados Unidos".



Em uma coletiva de imprensa, senadores republicanos denunciaram a resposta "fraca" do governo de Biden para a situação, a qual consideram estar "fora de controle".



As críticas ocorrem perto das eleições de meio mandato em novembro.



"Hoje uma crise deixa estragos na fronteira sul", disse o senador republicano pelo Texas, Ted Cruz, que acrescentou que a mesma foi "criada por Joe Biden e (pela vice-presidente) Kamala Harris".



Acusou os democratas de apoiar a imigração ilegal, porque consideram "os dois milhões de imigrantes ilegais que chegaram no ano passado como futuros eleitores".



A guarda fronteiriça contabilizou 1,7 milhão de episódios de detenção de migrantes sem documentos no último ano fiscal, o maior número registrado até agora.



Os republicanos alertam contra um aumento ainda maior se Biden acabar com uma medida imposta pelo seu antecessor republicano Donald Trump, que permite que as autoridades de fronteira deportem rapidamente os solicitantes de asilo e outros migrantes.



Os democratas se mostram divididos sobre o tema: a ala progressista pede a Biden que acabe com essa disposição, enquanto os moderados temem que isso agrave as coisas sem um plano alternativo para administrar a chegada dos solicitantes de asilo.