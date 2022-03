Bruce Willis se aposenta por problemas de saúde, anuncia família

O herói de filmes de ação Bruce Willis, de 67 anos, anunciou sua aposentadoria da atuação após ser diagnosticado com afasia, uma condição que afeta as habilidades linguísticas, anunciou sua família nesta quarta-feira (30).



"Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está sofrendo de problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, [doença] que está afetando suas habilidades cognitivas", diz uma mensagem postada nas redes sociais por suas filhas, sua esposa Emma Heming Willis e sua ex-esposa Demi Moore.



"Como consequência e com muita consideração, Bruce está deixando a carreira que significou tanto para ele", acrescenta o texto, dedicado aos "incríveis fãs de Bruce".



"Este é realmente um momento desafiador para nossa família e agradecemos seu amor", acrescenta a legenda, acompanhada de uma foto do ator.



"Estamos passando por isso como uma família unida e queríamos compartilhar isso com os fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele".



- "Muito amor" -



A notícia tomou as redes sociais e as reações não demoraram a chegar.



"Graça e bravura. Eu te amo!", respondeu a atriz Jamie Lee Curtis no Instagram, enquanto a modelo Cindy Crawford postou um emoji de oração.



"Enviando muito amor", escreveu sua ex-colega de tela, a atriz Elizabeth Perkins.



"Muito amor a todos vocês", reagiu a atriz de Sex and the City, Kristin Davis.



A afasia é um distúrbio de linguagem que prejudica a capacidade de comunicação. Geralmente é causado por um ataque cardíaco ou traumatismo craniano, embora em alguns casos possa se desenvolver de forma gradual e progressiva.



A condição afeta não apenas a fala, mas também a capacidade de entender a comunicação verbal e escrita. Segundo a Mayo Clinic, é uma doença comum, com cerca de 200.000 casos por ano nos Estados Unidos.



- Carreira prolífica -



Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato" com a qual ganhou um Emmy e um Globo de Ouro 1987 e rapidamente alcançou notoriedade em Hollywood em "Duro de matar" (1988).



Ele era a voz do bebê Mikey nas duas sequências da comédia popular "Olha Quem Está Falando" (1989 e 1990), estrelado por John Travolta, que ele encontraria novamente em 1994 no filme de sucesso de Quentin Tarantino "Pulp Fiction".



Interpretou várias personagens de ação em produções de grande sucesso, como a distopia "12 Macacos", "Armageddon" e "O Quinto Elemento".



Em 1999, atuou em "O Sexto Sentido", um thriller psicológico no qual interpretou um psicólogo infantil. Com créditos em mais de cem produções, Willis recebeu outro Emmy em 2000 por sua participação na série "Friends".



Após sucessos como o filme de ficção científica "Looper: Assassinos do Futuro" (2012) e o thriller "Vidro" (2019), Willis apareceu em vários filmes de baixo orçamento nos últimos dois anos.



Seu prolífico catálogo de 2021 nas plataformas de streaming lhe rendeu uma categoria própria de "Pior atuação de Bruce Willis em um filme de 2021" no Golden Raspberry Awards, o anti-Oscar, que no sábado lhe concedeu a menção por seu papel em "Invasão Cósmica".



De acordo com o portal especializado do IMDB, Willis ainda tem nove projetos novos para estrear.



Nascido em 19 de março de 1955, formou junto à atriz Demi Moore um dos casais mais conhecidos da indústria na década de 1990 e, juntos por 13 anos, tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout).



Com sua atual esposa, Emma, ele tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel).