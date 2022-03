União Europeia 'insiste' que Cuba libere todos os presos políticos

A União Europeia "exigiu" de Cuba nesta quarta-feira (30) a libertação de "todos os presos políticos" e respeito aos direitos de seus cidadãos, ao mesmo tempo em que mostrou "grande preocupação" com as altas sentenças judiciais contra os manifestantes dos protestos históricos de setembro.



"A União Europeia insta as autoridades cubanas a libertar todos os presos políticos e pessoas presas por exercerem suas liberdades de reunião e expressão", disse o alto representante da UE, Josep Borrell, em comunicado.



O bloco "acompanha com grande preocupação" as sentenças de até 30 anos de prisão proferidas em Cuba aos participantes dos protestos de 11 e 12 de julho de 2021, quando mais de 1.400 pessoas foram presas e 790 acusadas, segundo o comunicado.



Na ocasião, milhares de pessoas saíram às ruas em mais de 50 cidades cubanas, gritando "Liberdade" e "Estamos com fome". Dezenas foram acusados de crimes de "sedição", "vandalismo" e "graves distúrbios na ordem pública".



A UE considerou as sentenças decididas pelos tribunais da ilha "desproporcionais" e enfatizou que "estes julgamentos suscitam importantes preocupações em relação aos princípios básicos e padrões internacionais de transparência e devido processo".



Além disso, o bloco europeu pediu às autoridades cubanas que "respeitem os direitos civis e políticos dos cubanos, incluindo liberdade de associação, liberdade de reunião e liberdade de expressão".



Também pediu "atenção às preocupações de seu povo e engajamento em um diálogo significativo e inclusivo em torno de suas demandas legítimas".



A UE, que mantém um diálogo político e de cooperação com a ilha sob o regime comunista, expressou sua disposição de "apoiar todos os esforços destinados a proteger, promover e aplicar os direitos humanos e as liberdades de todos os cubanos".